Maéva et Marvin ont (encore) rompu

Les fans de Maéva et Marvin y croyaient. Rabibochés pour la troisième fois pendant la quatrième saison de «Moundir et les apprentis aventuriers», les jeunes gens semblaient filer le parfait amour. C'est donc peu dire que ceux qui suivent la demoiselle sur Instagram ont été surpris d'apprendre qu'elle était à nouveau célibataire.

Maéva a annoncé la rupture dans sa story: «On va éviter toutes les questions et les suppositions. Marvin et moi ne sommes plus ensemble. Il ne s'agit ni de tromperie ni de violence ou quoi que ce soit d'autre de grave. Inutile de se faire des films!»

La candidate de téléréalité, qui avait rencontré son ex-chéri dans «Secret Story 10» en 2016 a demandé à ses followers de ne pas lui parler de cette séparation et de leur souhaiter le meilleur à elle et à Marvin.

(L'essentiel/jfa)