Nabilla se fait voler tous ses cadeaux de mariage

Ce devait être la plus belle soirée de sa vie: Nabilla - après s'être unie en toute intimité à Thomas Vergara en 2019 - avait décidé de s'offrir un grand mariage au château de Chantilly. Au menu, homard et tournedos rossini et quelque 150 invités, dont des footballeurs, admirant sa robe signée Jean-Paul Gaultier.

Qui dit mariage, dit cadeaux: ceux-ci ont été montés dans la suite des époux vers 3h du matin par la maman de Nabilla, qui est ensuite redescendue faire la fête. C'est vers 4h30, à la fin des festivités, que les tourtereaux ont découvert que leur chambre avait été «visitée», rapporte le site Jeanmarcmorandini.com.

Sur Amazon Prime

En plus desdits cadeaux, les cambrioleurs ont emporté des bijoux, des montres et des sacs. La police a immédiatement été prévenue et a ouvert une enquête. Fort heureusement, les voleurs ne se sont pas introduits dans la chambre voisine où dormaient paisiblement Milann, 18 mois, le fils du couple, et sa nounou.

Aucun détail n'a filtré sur ce mariage, le couple ayant vendu les droits à Amazon Prime qui le diffusera prochainement en plusieurs épisodes. Tous les techniciens avaient été briefés et avaient signé une clause de confidentialité. En cas de fuite, ils risquaient jusqu'à 5 000 euros d'amende et cinq ans de prison, croient savoir nos confrères de BFM TV.

(mc//L'essentiel)