Hillary s’inquiète pour son nouveau-​​né

La starlette de téléréalité Hillary Vanderosieren a tout pour être heureuse. En couple avec le mannequin Giovanni Bonamy, la Française de 30 ans est désormais mère de deux adorables petits garçons, Milo, 1 an, et Matteo que les jeunes parents ont accueilli le 23 novembre 2021.

Malheureusement, une ombre de taille est venue ternir le bonheur de cette famille qui s’est installée à Dubaï. Dimanche, l’ex-candidate des «Marseillais» et des «Ch’tis», qui vient de se remettre de son accouchement, a fait savoir sur Instagram que les médecins avaient détecté un souffle au cœur à son nouveau-né. De quoi l’inquiéter grandement. «On a passé une nuit très compliquée… Matteo n’a pas voulu dormir seul, il avait trop mal au ventre… Concernant notre fils et ses examens, nous devons faire une échographie du cœur demain pour examiner en profondeur s'il n’y a pas de malformation cardiaque. Pour le moment rien de grave… On continue les examens pour surveiller et être sûrs de ce qu’il se passe», a-t-elle expliqué.

En octobre 2021, l’influenceuse se faisait déjà du souci durant cette deuxième grossesse. Les médecins suspectaient une malformation chez son bébé et Hillary avait dû passer une multitude d’examens sanguins.

(L'essentiel/lja)