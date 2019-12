Jay-​​Z s'en prend à un invité qui filme Beyoncé

Ne vous risquez pas à filmer Beyoncé devant Jay-Z! S'il n'a pas toujours été un mari exemplaire, le rappeur légendaire, qui vient d'avoir 50 ans, reste attentif aux petits malins qui tenteraient de capter des images de sa femme à son insu. La scène s'est déroulée durant la soirée d'anniversaire de Diddy, samedi soir, à Los Angeles.

Tout le gratin de la scène musicale et du show-business était convié pour l'occasion, avec notamment Kanye West et Kim Kardashian, Mary J. Blige, Cardi B et Offset, Usher ou encore Snoop Dogg. La soirée durant, tout ce petit monde s'est laissé aller à quelques pas de danse sur le dancefloor, y compris Queen B.

Un invité a alors eu la mauvaise idée de filmer la diva en plein déhanché...sous les yeux de Jay-Z. Ce dernier est immédiatement intervenu en saisissant le téléphone de l'impoli avant de lui glisser quelques mots et de le lui rendre. Non sans un regard noir... «La prochaine fois, tu prends la porte!».

(th/L'essentiel)