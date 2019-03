Un fan obsédé a tenté de rentrer chez Taylor Swift

Comme de nombreuses célébrités, Taylor Swift a la malchance d'avoir des fans détraqués parmi son public. L'un d'eux, Roger Alvarado, a tenté de s'introduire dans l'appartement new yorkais de la star de 29 ans, jeudi 7 mars 2019, à 2 heures du matin, selon TMZ.

Après avoir escaladé l'immeuble pour atteindre la terrasse du domicile de Taylor, l'homme a commencé à défoncer la porte d'entrée. L'alarme s'est aussitôt déclenchée et les agents de sécurité ont immédiatement réagi en appelant la police. Le malotru a été arrêté sur les lieux. Par chance, Taylor n'était pas présente au moment de l'effraction.

Ce n'est pas la première fois que cet homme tente de s'approcher de son idole. La police l'avait déjà interpellé en avril 2018 au même endroit. Il avait pu entrer dans l'appartement en brisant une fenêtre. Une fois à l'intérieur, il avait pris une douche et dormi dans un lit. Taylor était absente. En décembre 2018, il avait plaidé coupable pour tentative de cambriolage et outrage criminel. Il avait été condamné à six mois de prison et cinq ans de liberté surveillée.

(L'essentiel/lja)