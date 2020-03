«Être amoureux, c'est épuisant»

Voilà déjà huit mois que Camila Cabello et Shawn Mendes filent le parfait amour. Les deux artistes, qui ont fait un carton avec leur single en duo «Senorita», sont désormais tellement fous l'un de l'autre qu'ils ne sentent plus capables de refaire de nouvelles chansons ensemble. «Rien que le fait d'être amoureux, c'est quelque chose d'épuisant, a précisé la jeune femme. Cela nous demande beaucoup d'énergie. Nous ne pouvons pas aller en studio. On essaie de se calmer émotionnellement», a confié la chanteuse cubano-américaine-mexicaine de 23 ans au micro de Britain's Capital FM, dans les coulisses des Global Awards 2020, vendredi 6 mars, à Londres.

Ce n'est donc pas l'emploi du temps des deux stars qui les empêcherait de sortir un nouveau titre en commun. Cependant, Camila préfère attendre encore un peu. «J'aimerais en faire d'autres, nous aimerions en faire d'autres, mais honnêtement, nous sommes à peine dans notre vingtaine», a-t-elle précisé.

(L'essentiel/lja)