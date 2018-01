Une ex-​​star du X harcelée par des préados sur le Net

C'en est trop pour Nikita Bellucci. Scandalisée de recevoir des propositions sexuelles et vulgaires de la part de préadolescents sur Twitter, elle a poussé un coup de gueule pour avertir leur parents. «Je commence à en avoir marre de faire l'éducation de vos gosses. Arrêtez de décharger vos responsabilités sur les travailleurs du sexe. Oui, l'accès aux contenus pornographiques n'est malheureusement pas assez contrôlé. Pour autant, vous trouvez ça normal de recevoir régulièrement des messages de gosses demandant des photos, de leur faire leur premier rapport sexuel ou autre «Ça te dirait de baiser avec un mec de 12 ans?» Il y a un manque total de pédagogie, de prévention, et c'est pas à nous de faire l'éducation de vos gosses!», s'est-elle énervée sur le réseau social.

Pour l'ex-star du X français, qui a arrêté sa carrière en 2016, les parents de ces enfants ne sont pas assez fermes avec eux. «Vous trouvez ça normal qu'à 13 piges ou même avant ils aient des chaînes YouTube, Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter ? Là, on me répondra : «C'est de leur âge.» La grosse blague. Il n'y a aucun contrôle, aucune surveillance sur rien, et ensuite on accuse toujours les mêmes. Oui, les gosses tombent sur du porno trop facilement, mais la communication pour éviter certaines dérives, elle est où ?» a-t-elle ajouté.

«Je n'arrêterai pas de vivre»

Fière de son passé sulfureux, Nikita s'assume complètement et veut que les gens la respectent. «Je n'arrêterai pas de vivre, et je ne baisserai pas la tête sous prétexte que je devrais avoir honte, a-t-elle souligné. Ce n'est pas à moi de me poser des questions. Au risque une fois de plus d'être insultée, et traînée dans la boue, réfléchissez à ce que votre gamin fait en cachette, et aux conséquences que ça a».

A la suite de sa colère, la brune de 28 ans a reçu encore plus d'insultes de la part des internautes. Elle a donc décidé de verrouiller l'accès à son compte Twitter. Il sera désormais géré par une autre personne. «Usée par tout cet acharnement, ces intimidations et violences que je subis après ma prise de parole et surtout à cause de mon choix de vie, j'ai besoin de prendre soin de ma santé psychologique», a-t-elle écrit le 16 janvier 2018. Interviewée par France Info, la jeune femme a expliqué que son coup de gueule avait pour but de «tirer la sonnette d'alarme». Consternée, elle a déclaré: «On parle de harcèlement scolaire, de harcèlement sur les femmes, mais quand c'est une actrice porno qui subit des insultes, personne n'en parle. Si je portais plainte à chaque message, je passerais ma vie au commissariat».



(L'essentiel)