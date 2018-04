Pour «People», cette rebelle incarne la beauté

La rockeuse, maman et militante de la bienveillance, Pink, est à l'honneur sur la couverture du numéro annuel des plus belles femmes du magazine People. Une précision toutefois, cette année, l'édition ne se nomme pas «les plus belles femmes» mais «l'édition de la beauté». C'est Jess Cagle, rédacteur en chef qui a tenu à clarifier: «Ce n'est pas un concours de beauté».

Si la chanteuse de 38 ans a été choisie, c'est pour «son honnêteté, son humour, sa confiance en elle et son aura de star», une aura qui rayonne sur la couverture du magazine, où on la voit avec ses deux enfants Willow et Jameson.

Parfois stricte

À propos de son fils de 16 mois, qu'elle a eu avec son mari Carey Hart, elle raconte dans la publication: «Jameson est le bébé le plus sociable que j'ai rencontré dans ma vie! Parfois, j'essaie de lui dire: «Attention c'est un étranger, quelqu'un que tu ne connais pas», et lui, il fait genre "Quoi? Mais les étrangers le sont jusqu'à ce qu'ils soient vos amis"! C'est un bébé hilarant et gentil, mais il a du tempérament». Tellement de tempérament, que comme beaucoup de bébés, il l'a mordue récemment et elle était surprise! «Je ne pouvais pas le croire».

Plus loin dans l'interview, Pink admet qu'elle peut être «stricte» quand il s'agit de ses enfants, mais le fait dans un but de réflexion. «Je suis une maman exigeante, j'attends beaucoup, mais Willow est intelligente et réfléchie grâce à ça». Elle aborde avec eux tous les sujets sans tabou, dans la vérité. «Je suis transparente, je dis la vérité à mes enfants, même si je les laisse être des enfants. Je veux qu'ils comprennent l'égalité et la gentillesse, et que parfois, ils devront se battre pour ça, pour avoir ces droits. J'explique à Willow que les filles ne sont pas traitées de la même manière que les garçons et qu'elle devra probablement travailler plus dur pour atteindre les mêmes objectifs».

(L'essentiel/cp)