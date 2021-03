Zara Tindall a accouché dans sa salle de bains

Si l'arrivée des bébés de la famille royale britannique est toujours très codifiée - surtout pour les descendants directs de la couronne - certains petit bouts décident de braver les conventions. Et c'est ce qu'a fait le petit Lucas Philip Tindall, dimanche dernier. Le petit troisième de la petite-fille de la reine, Zara Tindall (fille de la princesse Anne), prévu pour la fin du printemps, est arrivé plus tôt que prévu et ses parents ont dû improviser.

«Il est arrivé très vite. On n’a pas pu aller à l’hôpital», a raconté son père, Mike Tindall, ancien rugbyman, dans l’émission de podcasts «The Good, the Bad and the Rugby». Elle a donc accouché sur un matelas «à terre, dans la salle de bains», explique l'heureux papa, qui a pu d'abord compter sur une amie de sa femme qui a vite compris qu'elle ne pourrait pas aller jusqu'à la maternité. «Heureusement, la sage-femme qui devait nous voir à l’hôpital n’était pas si loin et elle est donc arrivée en voiture. Elle est arrivée juste au moment où nous l’avions positionnée, puis la deuxième sage-femme est arrivée juste après l’arrivée de la tête».

Zara and Mike Tindall have had a baby boy - a brother for Mia and Lena and the Queen’s 10th great-grandchild @miketindall13 confirmed the news on his The Good, The Bad & The Rugby podcastpic.twitter.com/sbIrPse70a — Lizzie Robinson (@LizzieITV) March 24, 2021

Mariée depuis 2011, Zara et Mike Tindall sont déjà parents de deux petites filles, Mia, 7 ans et Lena, 2 ans et demi. L'arrivée d'un petit garçon est un grand bonheur d'autant que le couple a connu de grandes douleurs avec la perte de deux bébés il y a quelques années.

C'est le 10e arrière-petit-enfant de la reine d'Angleterre, après la naissance d'August Philip, premier enfant de la princesse Eugenie, le 9 février dernier. Le 11e devrait arriver cet été mais de l'autre côté de l'Atlantique: le prince Harry et son épouse Meghan attendent une petite fille.

(mc/L'essentiel)