La recrue de l’année se voit comme une nerd

Elle a 21 ans, 11,7 millions de followers sur Instagram et elle est le mannequin en bikini préféré des lecteurs de Sports Illustrated Swimsuit Issue 2018. Alexis Ren a en effet été désignée recrue de l’année de l’édition spéciale maillots de bain du magazine américain. Elle a été choisie parmi douze jeunes femmes toutes plus jolies les unes que les autres. Alexis Ren succède à Bianca Balti, qui avait été élue l’an dernier.



Si la Californienne prend la pose avec aisance sur la plage, elle ne s’intéresse pas uniquement à la manière de travailler ses abdos et ses fessiers. Alexis est aussi, selon ses propres termes, une vraie nerd, soit une passionnée de nouvelles technologies et de sciences. «J’adore ça! J’aime parler du futur et de ce qui nous attend. Tout ce qui se passe aujourd’hui avec l’intelligence artificielle, c’est une période excitante», a confié le top au site de Sports Illustrated.





(L'essentiel)