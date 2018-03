Justin Bieber et Selena Gomez déjà séparés?

Après avoir repris leur romance en novembre 2017, Justin Bieber et Selena Gomez auraient besoin d'une pause dans leur relation. Mais que leurs fans se rassurent: selon eonline.com, les deux chanteurs n'auraient pas l'intention de rompre, même si tout n'est pas rose entre eux.

«Ils ont eu quelques disputes récemment. L'une d'elles les a particulièrement touchés, ce qui les a décidé à faire un break. Malgré cela, ils sont restés en contact et leurs sentiments l'un pour l'autre n'ont pas changé, révèle une source. Ils vont vraiment se retrouver. Rien n'est terminé entre eux, mais ils ont besoin de passer du temps chacun de leur côté».

Depuis qu'ils se sont remis ensemble, Justin et Selena ont passé des vacances à Mexico, en Jamaïque, à Seattle et à Laguna Beach. Leur rabibochage très médiatisé leur aurait mis «beaucoup de pression» sur les épaules, selon l'informateur. En plus, la mère de Selena n'avait pas du tout apprécié de voir sa fille se remettre en couple avec le Canadien de 24 ans. Un peu d'espace entre eux pourrait-il sauver leur romance? Affaire à suivre...

(L'essentiel/Ludovic Jaccard)