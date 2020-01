Sa ligne de vêtements snobe les gens ronds

Le 17 janvier, la collaboration Adidas x Ivy Park a été mise en ligne, mais des acheteurs n'ont pas pu mettre la main dessus, car une grande partie de la marchandise n’était pas disponible dans des tailles au-delà de XL.

Beaucoup d’entre eux se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur frustration, reprochant à la chanteuse et à Adidas ne pas avoir inclus une plus grande variété de tailles.

Pourtant, dans le numéro de janvier 2020 du «Elle» américain, la star a décrit sa ligne de vêtements comme étant «pour tout le monde».

«Nous pouvons aimer Bey et quand même dire qu’elle a tort d’exclure des tailles de la collection Ivy Park, a tweeté une internaute. «Tu ne peux pas célébrer la diversité des corps dans tes autres activités, en ayant des danseurs et des chanteurs plus-size, et en même temps, nous ignorer. L'exclusion est intentionnelle et ça me fatigue».

We can love her and still say Bey is wrong for Ivy Park’s size exclusion.



You can’t celebrate the inclusivity of your other projects, having plus size dancers and background singers, but ignore us *again* when it comes to this.



The exclusion is intentional and I’m tired.