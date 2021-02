«Marilyn Manson a abusé de moi durant des années»

«J'étais attachée et battue. On me disait d'horribles choses. J'avais l'impression que j'allais mourir. Pas seulement parce que mon agresseur me disait qu'il pouvait me tuer, mais parce que j'avais la sensation que je quittais mon corps»: en 2018, Evan Rachel Wood témoignait, devant le Congrès américain, des violences conjugales dont elle a été victime. Sans jamais nommer précisément le nom de son agresseur.

Aujourd'hui, l'actrice de la série «West­world» a décidé de franchir le pas: «Le nom de mon agresseur est Brian Warner, aussi connu sous le nom de Marilyn Manson», a-t-elle écrit, lundi, sur Instagram. «Il a commencé à s’occuper de moi lorsque j’étais adolescente et a horriblement abusé de moi pendant des années», poursuit-elle. «J'ai subi un lavage de cerveau et été manipulée pour être soumise».

Mais «j'ai en ai fini de vivre dans la peur des représailles, des calomnies et du chantage. Je suis là pour dénoncer cet homme dangereux (...) avant qu'il ne ruine d'autres vies». L'actrice, âgée aujourd'hui de 33 ans, a été la compagne de Marylin Manson de 2007 à 2010. Elle a déjà confié avoir souffert d'un syndrome de stress post-traumatique qui l'a poussée au suicide à deux reprises.

(mc/L'essentiel)