Jade Leboeuf: «C'est difficile d'être maman»

«La maternité est une aventure magnifique, mais ça ne veut pas dire que c'est tout rose tous les jours. La vérité c'est que c'est difficile», a confié Jade Leboeuf mardi sur son compte Instagram. La maman du petit Elon James, né le 9 août dernier, a «peur de mal faire les choses», est «constamment en alerte au moindre bruit», «finit par pleurer d'épuisement, d'incompréhension» et «se met à culpabiliser d'éprouver ses sentiments».

Mais rassurez-vous, la jeune femme estime qu'«être maman est la chose la plus merveilleuse au monde, malgré la fatigue et les doutes constants (...) J’écoute mon intuition et j’apprends à reconnaître les besoins de mon fils plus facilement de jour en jour. Je l’aime surtout de plus en plus chaque jour».

Bref, la compagne de Stéphane Rodrigues est définitivement entrée dans le club des mamans! Une mère qui ne perd pas le nord puisqu'elle a repris ses activités d'influenceuse en postant plusieurs publications avec placements de produits pour bébé. Un petit garçon qu'elle a décidé d'élever au Luxembourg, pays où elle se «sent vraiment bien», avait-elle confié mi-juillet à L'essentiel.

(mc/L'essentiel)