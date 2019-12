Sa copine n'a que 19 ans, ils se font refouler

Le chanteur britannique, membre de One Direction, n'a pas pu entrer dans un bar de San Antonio avec sa chérie le 29 novembre. La raison? La top model texane n'est âgée que de 19 ans et est donc considérée comme mineure dans son État natal. Mais cette interdiction n'a pas du tout été du goût de Liam Payne.

Des témoins ont raconté à TMZ qu'entre lui et le service de sécurité, ça a chauffé. L'artiste de 26 ans aurait même, à un moment donné, été bousculé et serait tombé au sol. Dans les vidéos publiées, on le découvre la chemise salie dans le dos et remonté à bloc. «Ne me pousse plus jamais! Je jure devant Dieu que je vais te botter le cul», l'entend-on hurler à un des videurs. On aperçoit également sa petite amie, Maya Henry, visiblement un peu gênée, essayer de le raisonner.

Après avoir finalement quitté les lieux, Liam Payne s'est défoulé sur Instagram pour raconter à quel point il était furax d'avoir été traité de la sorte. «Le Silver Fox, trois de vos videurs m'ont agressé sans raison. J'ai des photos. J'ai hâte de vous retrouver au tribunal», a-t-il publié dans une story, avant de l'effacer.

(L'essentiel/jde)