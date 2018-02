Meghan Markle encore victime de racisme

Le montage twitté lundi 12 février 2018 par Paul Nehlen, candidat républicain du Wisconsin au Sénat américain, a provoqué un tollé. L'homme, que les origines afro-américaines de Meghan Markle semblent déranger, a publié une photo d'elle avec Harry, sur laquelle il a remplacé le visage de l'actrice par celui de Cheddar Man, le premier Britannique connu, qui vivait il y a 10 000 ans.

La semaine dernière, une nouvelle reconstitution faciale de Cheddar Man, dont le squelette avait été découvert en 1903, a prouvé qu'il avait la peau noire et les yeux bleus. Sur son montage, Nehlen a prêté ces mots à Meghan: «Chéri, est-ce que ta cravate noire me fait paraître plus blanche?»

Si Meghan Markle, 36 ans, et Harry, 33 ans, n'ont pas commenté cette attaque, l'acteur Patrick J. Adams, qui incarnait le mari de l'actrice durant sept saisons dans «Suits», a poussé un coup de gueule: «Paul Nehlen, vous êtes un homme triste et malade, sans aucun sentiment de honte ou de classe. Achetez-vous une vie. Et ne vous approchez pas de Meghan. Elle a plus de puissance, de force, d'honneur et de compassion dans un seul de ses ongles que vous n'en aurez jamais dans cette vie. Elle est bien au-dessus de votre catégorie».

Malgré la bronca, Paul Nehlen, sans surprise fervent supporter de Donald Trump, a refusé de retirer son post. Twitter a réagi à sa place en suspendant son compte. Ce n'est pas la première fois que Meghan Markle doit faire face à ce genre d'attaques. En janvier, la compagne du leader du parti anti-immigration Ukip avait dû démissionner après des messages racistes contre le nouveau membre de la famille royale.

