Elle s'est fait tatouer «barbecue »

La pop-star a la nourriture dans la peau. Croyant se faire tatouer le titre de son dernier hit «7 rings», elle finit avec la mention «barbecue à la japonaise».

La jeune femme a justifié ce dérapage en confessant qu'elle avait eu trop mal pour finir le tatouage initial qu'elle avait planifié.

Ariana Grande clarifies that she left out some letters off her tattoo because the pain was intolerable and says she’s a huge fan of tiny bbq grills which is one of the things her tattoo translates to! pic.twitter.com/SC1z4SSefW