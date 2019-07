Vanessa Paradis stoppe une bagarre en concert

Vanessa Paradis et ses fans ont été confrontés à une scène surréaliste, pendant le concert de la chanteuse à l'Olympia, lundi dernier. Alors qu'elle interprétait ses plus grands tubes dans la salle parisienne, l'artiste française a remarqué qu'un spectateur avait commencé une bagarre au premier rang. Elle s'est alors arrêtée de chanter pour tenter de le raisonner. «Monsieur, vous voulez mettre le bazar? Vous rigolez? On n'est pas au cinéma! On va pas se bagarrer!» lui a-t-elle dit devant le public médusé.

«Une heure et demie de paix, a continué Vanessa. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez vous battre devant moi? Taper les gens qui profitent de la musique? Vous rigolez ou quoi? Vous n'allez pas me gâcher mon concert et vous battre ici. On fait de la musique, monsieur, oubliez vos soucis pendant une heure et demie!». Sur les images filmées par un fan au balcon, on peut entendre la foule qui applaudit l'initiative de la chanteuse de 46 ans. Son message de paix a sans doute calmé le malotru...

(L'essentiel/lja)