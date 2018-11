Jim Carrey «passe beaucoup de temps seul»

Jim Carrey est resté à l'écart de la vie publique depuis le suicide de son ex-petite-amie, Cathriona White, choisissant de se réfugier dans l'art. L'acteur comique, malchanceux en amour depuis de nombreuses années, admet qu'il est heureux d'être célibataire, même s'il a recommencé à faire des rencontres.

«On pourrait décrire ma vie privée comme une vie isolée. Je passe beaucoup de temps seul mais j'aime être seul, alors ça va, a déclaré l'acteur de 56 ans à Radio Times. Cela peut paraître étrange pour certaines personnes, mais j'apprécie la solitude. J'aime lire, peindre et travailler sur des sculptures. Et je fais des rencontres.»

Jim Carrey, deux fois marié, a fréquenté des célébrités telles que Renee Zellweger et Jenny McCarthy. Il a également avoué avoir voulu s'éloigner d'Hollywood ces dernières années après avoir été déçu par l'industrie du cinéma. «Je ne voulais tout simplement plus être dans ce business, a-t-il expliqué au Hollywood Reporter. Je n'aimais pas ce qui s'y passait, les corporations qui prenaient le pouvoir et tout ça. Et peut-être que c'est pour ça que je me suis senti attiré par un autre type de débouché créatif et que j'aimais vraiment la peinture.»

Affaire classée

Cela étant, il reste tout de même une pointure d'Hollywood, sa nouvelle série dramatique originale, Kidding, dans laquelle il joue l'animateur déprimé d'une émission de télévision pour enfants, est un hit. Le mois dernier, il a d'ailleurs reçu le prix Charlie Chaplin Britannia Award For Excellence in Comedy, récompensant ses talents d'acteur comique.

La vie semble donc de nouveau sourire à l'acteur qui a passé les trois dernières années à se battre contre un procès intenté par Brigid Sweetman, la mère de Cathriona White, qui l'a accusé d'avoir joué un rôle dans le décès de sa fille. Elle et l'ex-mari de cette dernière, Mark Burton ont poursuivi Jim Carrey en justice, l'accusant d'avoir fourni les pilules qui ont entraîné sa mort et de lui avoir transmis des maladies sexuellement transmissibles.

L'acteur a déposé une contre-poursuite en septembre 2017, alléguant que leur action en justice était une tentative d'exploiter sa renommée. L'affaire a été classée début 2018.

(L'essentiel/dri)