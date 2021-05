«À l’époque, j’étais violente et radicale»

Dotée d’un caractère bien trempé, Alice Belaïdi n’a jamais eu peur de dire tout haut ce qu’elle pense. D’origine algérienne, l’actrice française a dû faire face au racisme, dès son adolescence. Mais elle s’est toujours défendue face ceux qui ne l’acceptaient pas. «J’ai grandi dans un bastion Front national (ndlr: parti d’extrême droite) dans le Vaucluse, a-t-elle raconté sur France Inter, mardi 11 mai 2021. On avait de petites villes comme Le Pontet, Orange qui étaient déjà Front national. Très jeune, c’était déjà un combat! J’allais me battre contre les skinheads de ma ville».

Durant cette période compliquée, Alice s’est souvenue qu’elle se sentait «aussi bête» que ses adversaires. «À l’époque, j’étais aussi violente, aussi radicale parce que parfois dans mon antiracisme, je leur ressemblais, j’allais les chercher pour aller me bastonner!» a expliqué la comédienne de 34 ans qui n’accepte toujours pas l’intolérance. «J’ai encore ce feu en moi où je me dis: "Qu’est-ce que ça peut te foutre que je sois d’origine maghrébine?" Je n’arrive toujours pas à comprendre». Rappelons qu’en avril 2021, l’artiste avait déclaré avoir été traitée de «sale bougnoule» et de «salope» par le polémiste sportif Pierre Ménès.

