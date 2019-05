Un an pour retrouver la ligne après sa grossesse

Classée parmi les top-modèles les plus courtisés au monde, Rosie Huntington-Whiteley n'a pas l'intention d'écourter sa carrière parce qu'elle est maman d'un petit Jack, âgé d'un an et demi, qu'elle a eu avec son fiancé Jason Statham. La Britannique de 32 ans a dû se battre pour retrouver sa silhouette. «C'était une lutte pour moi. J'ai pris beaucoup de poids, bien plus que ce à quoi mes proches s'attendaient, confie-t-elle dans Harper's Bazaar. Cela m'a pris une année d'entraînement et de discipline. Je ne plaisante pas. Il a fallu un an pour que je perde un kilo chaque mois. Et même après ça, il a fallu encore des mois avant que je puisse me sentir bien pour une séance photo».

Malgré tous ses efforts, Rosie ne regrette pas une seconde d'avoir eu un enfant. «Je me sens plus forte, physiquement et mentalement, dit-elle. Pour la première fois, j'ai l'impression d'être plus une femme qu'une fille. Et cela a été un véritable cadeau de pouvoir me regarder dans le miroir et me sentir en accord avec mes imperfections».

Quant à son métier, le top le prend très au sérieux. «Je travaille depuis que j'ai 16 ans, rappelle Rosie. J'ai toujours essayé d'être professionnelle. Je me suis vraiment investie dans ma carrière. Oui, je suis déterminée. Vous devez l'être si vous voulez continuer à travailler. Ça ne vous tombe pas dessus comme ça».

(L'essentiel)