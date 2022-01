Ému, Slimane évoque sa fille née prématurée

Le chanteur est pudique et se dévoile rarement autrement qu'en chanson. Mais pas cette fois: «J'ai beaucoup réfléchi et je me dis que la meilleure solution c'est de tout vous raconter», a-t-il confié dans une vidéo sur Instagram. «Je suis devenu papa d'une petite fille incroyable, un petit ange», annonce-t-il le sourire aux lèvres avant que son visage ne se referme: «Elle est née pratiquement deux mois à l'avance et est à l'hôpital depuis un mois». Puis visiblement la gorge nouée, il explique: «Ça fait un mois que je m'inquiète pour elle, qu'elle a du mal à respirer parfois, qu'elle a du mal à se nourrir aussi. Ça fait un mois que je prie tous les jours pour qu'elle aille mieux».

Le chanteur a visiblement été contraint de faire cette vidéo, de prendre les devants parce que «j'ai appris qu'on allait me voler ce moment, qu'on allait parler de ma vie privée, parler de la vie privée de ma fille et ça je pouvais pas laisser faire». Et de dénoncer les personnes «sans cœur», «qui ne peuvent pas se mettre à la place des autres», qui «peuvent enlever les plus beaux bonheurs de la vie». «Je voulais vraiment pas leur permettre de parler de ça avant moi».

Son témoignage fera écho à tous les parents qui ont accueilli un enfant prématurément: «Ça fait vingt-cinq jours que je fais des allers-retours à l'hôpital, et que j'attends seulement que ma fille aille mieux, que j'ai l'oreille posée sur elle pour entendre si elle respire, que j'ai les yeux rivés sur le moniteur pour voir si elle ne fait pas de tachycardie».

(mc/L'essentiel)