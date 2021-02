Patrick Schwarzenegger s’essaye au cinéma depuis quelques années mais refuse d’y consacrer 100% de sa carrière. À 27 ans, il est aussi homme d’affaires et ne dirait pas non à la politique, comme papa… mais plus tard.

Êtes-vous décidé à suivre les traces de votre père à Hollywood?

Sur les traces de papa oui, mais à ma façon. Et je sais que je n’arriverai jamais à son niveau de carrière à Hollywood. D’ailleurs je n’essaye même pas. J’accepte des rôles lorsque le projet m’intéresse mais je ne cours pas après toutes les auditions, car je m’occupe aussi de mes investissements dans différentes sociétés dont une franchise de restaurants. J’ai eu une enfance privilégiée mais aussi très stricte. Mes parents m’ont enseigné l’importance du travail.

De quelle manière?

À la maison, papa avait toute une série de règles strictes. Si l’on oubliait d’éteindre la lumière dans nos chambres, il nous coupait l’électricité pendant plusieurs jours. Si on laissait couler l’eau inutilement, il nous coupait l’eau chaude pendant vingt-quatre heures. C’est grâce à mes parents que j’ai appris l’importance du travail mais aussi le respect de l’écologie par exemple.

Avez-vous songé à changer votre nom de famille pour éviter que l’on vous parle d’Arnold constamment?

Non, j’ai tout de suite compris que cela ne servirait à rien. Je suis fier du chemin qu’il a suivi et j’assume son héritage dans le cinéma. Quand j’étais enfant, j’adorais aller sur ses tournages pour l’observer. Aujourd’hui c’est assez surréaliste, mais c’est lui qui vient me rendre visite quand je tourne.

Pourriez-vous suivre ses traces aussi en politique?

Il est bien trop tôt pour que je me pose cette question mais je ne ferme pas la porte non plus. Je m’intéresse aux questions d’actualité et à la situation politique en suivant ce qui se passe, mais j’ai encore tant à apprendre. À mon âge, j’ai encore tout à prouver. En politique aussi, Arnold a été le meilleur… le meilleur gouverneur que la Californie a connu.

La bande-annonce de «Moxie»:

Qu’est-ce qui vous a plu dans votre film «Moxie»?

C’est un rôle bien différent de mes précédents. «Moxie» est une comédie sur des adolescents durant leur scolarité, mais je suis loin d’avoir le beau rôle comme j’ai pu le faire auparavant, dans des comédies romantiques. J’incarne Mitchell, le méchant de l’histoire, le bad boy agressif et sexiste. C’était intéressant d’avoir à jouer un gars qui peut être charmeur mais aussi un salaud. Il a un double visage.

Qu’est-ce que votre compagne, le mannequin Abby Champion, a pensé de votre personnage dans «Moxie»?

Nous allons voir le film sur Netflix le jour de sa sortie comme tout le monde. Mais elle me connaît suffisamment bien pour savoir que je ne ressemble en rien à Mitchell, Dieu merci!

(L'essentiel/Henry Arnaud, Hollywood)