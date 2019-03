Kaia Gerber s'est trouvé un petit ami mannequin

Les rumeurs allaient bon train sur la potentielle idylle entre Kaia Gerber, 17 ans, et Wellington Grant, 21 ans. Ils ont été repérés ensemble plusieurs fois à différentes occasions ces dernières semaines, notamment dans les rues de New York. Alors que la Fashion Week de Paris s’est achevée mardi, les derniers jours de défilés ont apporté la preuve qu’il se passait effectivement quelque chose.

Difficile de trouver l’amour quand on s’appelle Kaia Gerber et qu’on participe à 27 défilés en une saison. Mais c’est peut-être parce que Wellington est également modèle, qu’elle a trouvé chaussure à son pied. Ils défilaient tous deux lundi à Paris, pour Stella McCartney. Dans les coulisses, le couple a fait une apparition sur Instagram, s’adonnant à un combat de pouces. Au cours des dernières semaines, ils ont également fait équipe sur le podium de Coach, Salvatore Ferragamo et Michael Kors.

Wellington se prend un peu pour Alain Delon

Mais c’est surtout un selfie qui confirme leur idylle. Lundi, Wellington a posté sur Instagram une photo de Kaia l’enlaçant tendrement. Le jeune homme se prend un peu pour Alain Delon. Quand il parle de lui, c’est à la troisième personne du singulier: «Il y a une lumière dans la vie de Wellington», écrit-il en légende.

Versace, Tom Ford, Fendi, Louis Vuitton… L’Américain a pratiquement défilé pour le même nombre de maisons que Kaia. Ils ont même foulé le catwalk pour la première fois sous la bannière Calvin Klein, Kaia en septembre 2017 et Wellington en juin 2017.

Wellington aime exposer sa vie sur Instagram, mais ce n’est pas le cas de Kaia qui, de son côté, reste assez discrète et poste principalement des photos de ses défilés. À croire qu’elle suit l’adage: pour vivre heureux, vivons cachés.

(L'essentiel/Marie-Adèle Copin)