Elle veut protéger sa fille des fans de son chéri

Diane Kruger a décidé de protéger sa fille des admirateurs un peu trop assidus de «The Walking Dead». Son petit ami et père de sa petite, Norman Reedus, joue dans la série à succès depuis ses débuts en 2010, et l'actrice a récemment déclaré que des altercations avec des fans de la fiction avaient conduit le couple à rechercher plus de sûreté pour le bien de leur bébé. «Avant tout, c'est la sécurité, a expliqué la Germano-Américaine de 42 ans à «People». Il y a l'empire «Walking Dead» qui implique beaucoup de fans très extrêmes. Avant la naissance de ma fille, nous avons eu quelques incidents qui n'ont pas été si amusants à gérer. C'est pourquoi ma principale préoccupation est sa sécurité», a-t-elle confié, sans donner plus de détails sur leurs mésaventures.

Le couple a accueilli une petite fille en novembre 2018, et n'a pas encore révélé son nom. De son côté, Norman a un fils de 19 ans, Mingus, qu'il a eu avec son ex, le top-modèle Helena Christensen. Au cours de la conversation, Diane en a profité pour demander à ce que les enfants soient mieux protégés juridiquement aux États-Unis. «C'est un bébé innocent, jeune et vulnérable et je ne comprends tout simplement pas pourquoi l'Amérique n'a pas de meilleures lois pour protéger les enfants», a-t-elle déploré. Diane a également ajouté qu'elle n'envisageait pas d'avoir d'autres enfants: «Non. J'ai fini. Je pense que notre famille est au complet».

(L'essentiel)