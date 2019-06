Il eu peur de perdre tout contact avec ses frères

Nick Jonas était terrifié à l'idée que ses frères arrêtent de lui parler quand il a décidé de quitter le groupe. Les Jonas Brothers se sont séparés en 2013, au grand désespoir de leurs millions de fans. S'ils se sont aujourd'hui retrouvés pour enregistrer de nouveaux morceaux et repartir sur la route, Nick vient de révéler dans une interview accordée à CBS Sunday Morning dimanche 2 juin 2019 qu'il avait peur que leur relation soit définitivement ruinée après la fin du groupe.

«Je leur ai dit: «Vous savez, je pense que les Jonas Brothers doivent arrêter, et qu'on devrait continuer nos chemins chacun de notre coté». Et ça ne s'est pas bien passé. J'avais peur qu'ils ne me parlent plus jamais», a-t-il expliqué. Un point de vue partagé par son frère Joe. «J'ai noté dans mon esprit que c'était fini. Il n'y aurait plus jamais de frères», a-t-il ajouté.

Malgré toutes ces inquiétudes, le lien fraternel semble avoir été plus fort que tout. Nick, Joe et Kevin Jonas s'apprêtent à sortir «Happiness Begins», un nouvel album, et devraient bientôt se lancer dans une tournée mondiale pour le présenter. «Je crois qu'il fallait vraiment qu'on traverse tout ce qu'on a vécu pour en arriver là, vraiment. Je pense que c'était le destin, ou quoi que ce soit d'autre, mais on a la chance de pouvoir tout recommencer et cette fois-ci, on va faire les choses bien», a conclu Joe Jonas.

