La nouvelle relation de Keanu Reeves dérange

Contrairement à Leonardo Dicaprio et ses conquêtes mannequins d'une vingtaine d'années, le héros de la trilogie «Matrix» est l'un des rares acteurs hollywoodiens à fréquenter une femme «lambda de son âge» et visiblement, cela dérange la toile.

Pour la première fois depuis des décennies, Keanu Reeves a officialisé sa relation sur le tapis rouge avec l'artiste de 46 ans Alexandra Grant. Sourire rayonnant et chevelure grise, ce dernier détail a fait réagir les internautes, clamant que sa nouvelle flamme est plus âgée que l'acteur et l'auraient même comparée à sa grand-mère, se demandant pourquoi elle ne se teignait pas les cheveux. Pourtant, même si le temps fait peu de ravages sur l'acteur, Keanu Reeves a 55 ans, alors qu’Alexandra Grant en a... 46.

Le plus cocasse dans cette histoire de Keanu Reeves c'est que sa copine est loiiiiiin d'être de son âge. Genre quand il entrait à la fac elle était encore à l'école primaire. — (@hoss3in) November 7, 2019

En ce moment, Keanu Reeves est vu comme un héros simplement parce qu'il sort avec une fille qui a juste dix ans de moins que lui. À quel point la barre est basse... — Judith Lussier (@judithlussier) November 6, 2019

Heureusement, d'autres ont célébré sa chevelure, incitant les femmes à ne plus se teindre les cheveux.

If Keanu Reeves’s Date Can Embrace Looking Her Age, I Can Too https://t.co/Utmoz1GfAs

Le charme des cheveux gris, chez les femmes...

Un article doux-amer qui en dit long sur la pression sociale exercée sur les femmes de plus de 40 ans. — Jean-Marie Vailloud (@grangeblanche) November 7, 2019

Ses cheveux sont trop beaux. Ceux d'Alexandra Grant, pas de Keanu Reeves. https://t.co/GkMg24LtPQ — Dr Claire Placial (@claireplacial) November 5, 2019

D'autres encore ont souligné qu'il est parfaitement normal de sortir avec une personne dont l'âge est relativement proche du sien, en comparaison avec certaines célébrités masculines qui sont en couple avec des femmes bien plus jeunes (Leonardo Dicaprio, 44 ans, et sa petite amie de 22 ans, Dennis Quaid, 65 ans, et sa fiancée de 26 ans ou encore Vincent Cassel, 52 ans, et Tina Kunakey, 22 ans).

Wow Keanu Reeves a une meuf ! Elle a l’air trop cool et elle n’a pas 23 ans.

(Hein Léo) pic.twitter.com/0rUxivfL3O — Over the moom (@Moom_light) November 5, 2019

