Le 3 octobre dernier, la sœur de Kim Kardashian a publié une série de photos sur son compte Instagram. Jusqu’ici rien d'extraordinaire si ce n'est que le retour des internautes n'a pas été celui escompté. Certains détracteurs s'interrogent sur son «nouveau visage». Dans les commentaires sous la publication on peut lire entre autre: «Khloe, il est l'heure de grandir et d'arrêter ces filtres ridicules, ça devient embarrassant», «Khloe n'est plus Khloe désormais» ou même «J'ai cru que c'était Ariana Grande».

Khloe Kardashian, 36 ans, ne s’est pas laissé démonter. Elle a répondu aux critiques dans un message sur Twitter. «Je ne comprendrai jamais comment les gens peuvent être aussi désœuvrés et malheureux. Je suis quelqu'un qui ne commenterai jamais, sauf si c'est pour dire quelque chose de positif. Je crois qu'il faut valoriser les autres et les complimenter. Le temps est si précieux. Je le passe dans des moments heureux. Ceci étant dit, je vous aime! Je vous souhaite plein de belles choses dans ce monde, puisqu'il reste tant de beauté».

