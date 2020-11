François Hollande a-​​t-​​il trompé Julie Gayet?

Le 10 janvier 2014 Closer avait fait sa Une sur François Hollande, alors président de la République française, quittant le même immeuble que l'actrice Julie Gayet, casque de scooter sur la tête. Un véritable cataclysme à l'Élysée, notamment pour la première Dame, Valérie Trierweiler.

Vendredi, c'est au tour de Voici de balancer ce que le magazine présente comme un scoop: François Hollande entretiendrait une relation avec la jeune danseuse de l'Opéra Garnier, Juliette Gernez, 33 ans, rencontrée chez un ami commun l'été dernier. Une jeune femme déjà connue de la presse people pour être sortie durant quatre ans avec l'humoriste Elie Semoun, rappelle Voici.

Sauf que cette fois-ci les choses ne semblent pas aussi claires (ou assumées?) qu'en 2014. Julie Gayet et l'ex-président sont en effet apparus soudés sur le compte Instagram de la comédienne. Et une amie proche du couple, Géraldine Maillet, chroniqueuse à «Touche pas à mon poste», a indiqué vendredi: «Ils sont toujours ensemble, tout va très bien». Next?

(mc/L'essentiel)