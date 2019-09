L'actrice Camila Mendes révèle avoir été violée

Juste en dessous de la poitrine, Camila Mendes, de la série «Riverdale», s'est fait tatouer la phrase «To build a home», soit «Construire une maison». Dans une interview accordée à Women's Health, elle a expliqué, les larmes aux yeux, ce que ces mots signifiaient pour elle. «J'ai fait faire ce tatouage après ma première année à l'université. J'ai vécu une très très mauvaise expérience. Quelqu'un m'a droguée et m'a violée», a confié la jeune femme de 25 ans.

Après cet événement traumatisant, l'Américaine s'est promis que tout ce qu'elle ferait dans sa vie la ferait se sentir à l'aise et en sécurité, comme à la maison. Son métier l'obligeant à constamment voyager, Camila a dû trouver des astuces pour faire en sorte d'avoir l'impression d'être chez elle où qu'elle soit sur la planète. «Si vous ne pouvez pas être à la maison, il faut la recréer avec vos habitudes», a-t-elle dit.

Ainsi, l'interprète de Veronica dort toujours dans les mêmes hôtels, mange systématiquement dans les mêmes restaurants et suit les mêmes cours de yoga quand elle est en déplacement. En plus de tous ses petits rituels, Camila Mendes peut compter sur le soutien indéfectible de son compagnon, Charles Melton, avec lequel elle est en couple depuis un an.

