Elsa Hosk est fière d'avoir vaincu ses démons

Après avoir vécu des années de lutte contre son alcoolisme durant sa jeunesse, Elsa Hosk est aujourd'hui libérée de son addiction. Le 1er janvier 2020, l'Ange de Victoria's Secret s'est confié sur Instagram sur son passé douloureux.

«Il y a dix ans, j'étais complètement perdue. Je n'avais pas beaucoup de travail, alors j'ai décidé de m'installer à New York. Mais cette ville était étouffante et je me suis sentie encore plus paumée. Il m'a fallu un moment pour que je réalise que mes problèmes étaient avec moi depuis le début. C'est en devenant sobre que j'ai compris que j'étais alcoolique et qu'il y avait plein de gens qui ne buvaient pas, explique la jeune femme. J'ai rencontré des personnes incroyables et j'ai pu me retrouver lentement. Et cela, je n'aurais jamais pu l'imaginer».

Le mannequin suédois de 31 ans a ainsi posté une photo représentant un collage de ses couvertures de magazines préférées. «Pour cette nouvelle année, je vous souhaite à tous beaucoup d'amour, de santé et de bonheur. Et si vous avez du mal et que vous vous sentez perdu pour quelque raison que ce soit, tout va bien. J'espère que vous trouverez la force d'avancer et de trouver le bonheur», a conclu Elsa.

(L'essentiel/lja)