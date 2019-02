Invitée sur le podcast de France Culture «À voix nue», Carla Bruni s'est confiée en toute sincérité sur le temps qui passe et son rapport avec la vieillesse.

Celle qui a entamé une grande carrière de top-modèle à l'âge de 19 ans, dans les années 1980, ressent aujourd'hui une grande nostalgie pour son physique à cette époque. «Ma beauté me déconcerte parce que je ne la vois pas beaucoup. Elle m'a tellement servi, elle doit exister quelque part, a-t-elle confié. Elle m'a donné un beau métier, elle m'a donné la possibilité d'être célèbre, mais maintenant, c'est comme une cause perdue, une peau de chagrin».

À 51 ans, l'épouse de Nicolas Sarkozy a désormais un constat amer sur son image. «Maintenant ma beauté est partie, j'en pleure tous les jours! Le pouvoir qu'on lui a accordé ne m'a pas étouffée et il me manque», a-t-elle ajouté. Même si la chanteuse trouve qu'il est très dur de vieillir, elle ne comprend pas celles qui abusent de la chirurgie esthétique: «Passer sa vie à essayer de garder l'apparence d'une jeune femme et y parvenir même parfois. Pour moi, c'est l'incarnation du pathétique».

(L'essentiel/lja)