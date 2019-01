Claudio Capéo victime d'une sévère dépression

L'année 2018 n'a pas été de tout repos pour Claudio Capéo, qui avoue avoir souffert d'un «pétage de plomb» monumental. «Je me suis retrouvé à La Réunion pour jouer aux Francofolies. Je suis parti en larmes. J'ai fait un burn-out extrême. J'ai voulu me tuer, tout simplement», a-t-il confié au Parisien.

Pour expliquer cette dépression, le chanteur aux 700 000 albums vendus évoque son ascension fulgurante et le sentiment «d'avoir escroqué tout le monde». «J'avais du succès depuis deux ans, et quand je me suis posé et que j'ai réfléchi à ma vie, cela m'a fait sombrer». Désormais sorti de cette mauvaise période, l'artiste alsacien a pu compter sur l'amitié de la chanteuse Zaz pour remonter la pente. «Elle m'a beaucoup aidé en me disant "Regarde tout ce que tu viens de te prendre dans la gueule, c'est normal que tu craques".»

(L'essentiel/szu)