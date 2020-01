La rappeuse Lexii Alijai est morte à 21 ans

Your a real Legend if you know her or heard her music you’d feel chills. Rest in paradise you’ll never be forgotten!... Publiée par Raeisah Clark sur Mercredi 1 janvier 2020

On ne sait pas de quelle manière la jeune rappeuse Lexii Aliijai est morte, mercredi, à l'âge de 21 ans. La veille elle était encore active sur son compte Twitter pour souhaiter un joyeux anniversaire à David Ali. Mais le drame s'est produit quelque part entre 2019 et 2020.

Les circonstances de sa mort, annoncée notamment par sa cousine sur Facebook, le magazine Variety ou encore l'artiste Kehlani, avec qui elle a collaboré en 2015 sur le titre «Jealous», restent mystérieuses.

«Tu es une vraie légende. Si vous l'aviez connue ou entendu sa musique, vous auriez eu des frissons», écrit Raeisah Clark, sa cousine, sur Facebook. «Tu ne sera jamais oubliée. Ma belle cousine avec tellement de talent et une âme unique. C'est trop tôt».

À seulement 21 ans, donc, Lexii Alijai était un des grands espoirs du rap US. Originaire du Minnesota, dans le centre-nord des États-Unis, elle avait notamment rappé sur des instrus de 2Pac et Drake. Elle avait sorti son premier album, «Growing Pains», en septembre 2017. Depuis l'annonce de sa mort, les hommages affluent sur les réseaux sociaux.

RIP young Lexii ❤️ heartbroken and I'm so sorry. You was really my people. pic.twitter.com/sS2sb0AXD4 — David Ali (@DavidAli) January 2, 2020

i’m angry i’m confused i’m heartbroken i’m angry i’m confused. i love you lexii. my baby was 21!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! — Kehlani (@Kehlani) January 2, 2020

I cannot believe Lexii Aliijai died so fucking heartbreaking! My deepest condolences to her loved ones. Shit is unreal... — Ashley Marie ????????️‍ (@SoulxSailing) January 2, 2020

