Sa compagne «le soutient et elle n'y croit pas»

«Elle le dit, elle le clame, elle le soutient et elle n'y croit pas», a confié mercredi soir, Bernard Montiel, sur le plateau de «Touche pas à mon poste». «Je trouve très courageux qu'elle le dise. Elle aurait pu évidemment mal le prendre puisque c'est une autre jeune femme qu'il avait rencontrée entre-temps, qu'il connaissait déjà depuis quelques mois». Ary Abittan serait actuellement dans un hôtel avec toute sa famille et préparerait une «stratégie de communication», selon le journaliste médias Guillaume Genton, également dans l'émission de C8.

Ce dernier s'est également entretenu avec l'avocat de la victime présumée, une étudiante de 21 ans qui fréquentait Ary Abittan par intermittence depuis plusieurs mois. La défense évoque des «violences d'une intensité inouïe» et des «blessures constatées par l'unité médicojudiciaire». Elle serait «traumatisée physiquement et moralement par les faits» et vivrait «recluse», incapable de retourner à la fac.

Après avoir eu un rapport sexuel protégé, le comédien lui aurait imposé des relations sexuelles «non conventionnelles». Selon le magazine Le Point, des draps ensanglantés auraient été saisis au domicile de l'acteur où se sont déroulés les faits le 31 octobre dernier. La jeune femme a été dans la foulée déposer une main courante au commissariat et non une plainte pour ne pas «entacher la carrière de l’acteur», écrit Le Point.

C'est la permanence criminelle du parquet de Paris qui a saisi la police judiciaire qui est ensuite allée interpeller le comédien à son domicile. Il a été mis en examen pour viol et placé sous contrôle judiciaire.

Ary Abittan et Sarah-Line Atlan sont en couple depuis trois ans.

