Sophie Turner: «J'aime ce confinement»

Contrairement à de nombreuses personnes à travers le monde qui souffrent de leur confinement à cause de la pandémie du coronavirus, Sophie Turner, elle, le vit très bien. «Je peux dire que j'aime ça. Je suis quelqu'un d'introvertie et de casanière, a avoué l'actrice à Conan O'Brien, qui l'a interviewée mardi 31 mars 2020 pour son émission, en visioconférence. Si je pouvais rester toute la journée à la maison je le ferais. C'est donc cool pour moi». La star de «Game of Thrones» sort uniquement de sa villa hollywoodienne, une fois par jour, pour promener son chien.

En revanche, son mari, le chanteur Joe Jonas, vit plutôt mal cette quarantaine forcée. «Cette situation joue plutôt en ma faveur, constate la Britannique de 24 ans. Joe est vraiment une personne très sociale et je dois me battre pour l'enfermer à la maison, afin qu'il passe du temps avec moi. C'est comme une prison pour lui, alors que pour moi, c'est génial!»

Regardez un extrait de l'interview de Sophie Turner:

(L'essentiel/lja)