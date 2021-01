Si Joss Stone a été ravie d’annoncer sa première grossesse en octobre 2019 sur son podcast, la chanteuse a vu son quotidien de transformer en cauchemar, quelques semaines plus tard. Interviewée dans «People», la Britannique de 33 ans a confié qu’elle vivait des grands moments d’anxiété à l’idée d’accoucher. Cela même si son compagnon, Cody DaLuz, est aux petits soins avec elle. «Je me souviens m’être réveillée une nuit, a-t-elle confié. Je me suis assise au bord du lit et j’ai dit à Cody: «Oh non!» et j’ai fondu en larmes.» La jeune femme a eu la soudaine impression que son accouchement était imminent: «J’ai crié qu’il fallait que le bébé sorte maintenant et je me suis dit: «Mon Dieu, et si je me déchire en deux?» Heureusement pour elle, ce terrible mal de ventre n’a été qu’une fausse alerte.

Aujourd’hui, Joss se sent mieux. Son médecin a su la rassurer en lui conseillant de rester calme, durant ses journées. «Il m’a dit que j’avais vraiment besoin de ne rien faire. Je lui ai dit que ce n’était pas possible pour moi. Il m’a alors répondu que je devais absolument rester allongée le plus souvent possible. Je n’étais vraiment pas habituée à ça.» Même si elle a fait des nuits blanches et souffre encore de diverses douleurs prénatales, l’artiste se réjouit de devenir maman.

(L'essentiel/lja)