Shanna Kress revient de loin. Si elle vit aujourd'hui à Miami pour percer dans la musique et qu'on la retrouve dans «La villa des cœurs brisés 5», sur TFX, la Française de 33 ans a un passé très lourd. Sur Instagram, lundi, Shanna a annoncé à ses fans la sortie de son autobiographie intitulée «N'aie pas peur». Elle y révèle les traumatismes de sa jeunesse.

«Tous les soirs dans ma robe bleue, sous laquelle je ne porte qu'un string, je vais séduire des hommes qui me répugnent. Je me force à boire pour me désinhiber. Mais je ne parviens jamais à oublier ce que je suis en train de faire...», écrit-elle en quatrième de couverture. «Viol, inceste, maltraitance, tentatives de suicide... C'est grâce à une volonté hors du commun et à la musique que Shanna a réussi à changer l'histoire de sa vie», ajoute l'éditeur.

«Je souhaite vous faire passer un message de force»

Dans un extrait du récit, on apprend que les parents de Shanna ont divorcé quand elle avait 6 ans. «Je suis partie vivre avec ma mère et ma petite sœur Alizée, d'un an ma cadette», raconte-t-elle. Quand leur maman s'est mise en couple avec un nouveau compagnon, tout a basculé pour les deux fillettes. «Je ne me doute pas encore que ce nouveau "papa" aura une étrange manière de nous aimer, ma sœur et moi, se souvient Shanna. C'est lui qui crée ma haine et ma méfiance des hommes. Il a ruiné mon enfance. Je n'ai jamais su si ma mère réalisait ce que nous subissions».

Si Shanna a décidé de raconter son parcours douloureux, c'est pour une bonne raison à ses yeux. «Certains diront "encore une qui publie un livre", mais aucune vie n'est comparable et tout le monde a le droit de raconter son histoire, a-t-elle expliqué sur le réseau social. Je ne souhaite à personne certaines choses que j'ai vécues et d'avoir traversé autant d'épreuves. Certaines choses sont abominables. Parfois, c'était dur d'écrire car je revivais les moments passés. Dans ce livre je souhaite absolument vous faire passer un message de force».

Côté sentimental, Shanna a mis fin sa relation avec Ayoub Mutanda qu'elle a rencontré dans «La villa des cœurs brisés 5». Durant leur relation, qui a duré deux mois et demi, le candidat l'a vraiment déçue. «J'ai fait beaucoup pour lui, j'allais tout mettre de côté pour lui en allant en Suisse mais lui, il a 25 ans, il voulait sortir et faire ce qu'il voulait sans rendre de comptes alors que selon moi, ce n'est pas ça la vie de couple», a-t-elle confié à Télé-Loisirs. Malgré tout, les deux ex sont restés en bons termes.

(L'essentiel)