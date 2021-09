Harry «castré» et «émasculé» en une du «Time»?

«Trop de Photoshop», «ils semblent faux», «retouches horribles»: les internautes n'ont pas été tendres avec la photo du prince Harry et de Meghan, en couverture du magazine Time annonçant les 100 personnalités les plus influentes de l'année 2021.

Certains se sont moqués des cheveux trop gonflés de Meghan, et d'autres ont même vu Harry comme «son coiffeur qui regarde dans le miroir en expliquant ce qu'il a fait à son dégradé».

Et c'est là où le bât blesse pour certains qui voient une surpuissance de l'Américaine sur son mari. «L'émasculation en direct du prince Harry continue», écrit la commentatrice politique américaine Candace Owens. «Je ne voudrais jamais que mon mari soit gêné comme ça devant le monde».

