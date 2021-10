Sportifs, politiques, artistes à l'hommage à Tapie

De Bernard Hinault à Basile Boli, de Line Renaud à Claude Lelouch, de nombreuses personnalités se sont réunies mercredi à Paris autour de la famille de Bernard Tapie, pour une première cérémonie religieuse en mémoire du défunt. Le cercueil de Bernard Tapie – qui avait été tour à tour entrepreneur, chanteur, président de l’Olympique de Marseille, ministre, acteur et patron de presse – est entré dans l’église sous les applaudissements.

La messe, en présence de la Première dame Brigitte Macron, s’est tenue dans l’ancienne abbaye bénédictine de Saint-Germain-des-Près, près d’un mois après la cérémonie en hommage à l’acteur Jean-Paul Belmondo entre ces murs.

Écharpe de l’OM à la main, des supporters ont salué les sportifs venus rendre hommage à l’ancien patron du club, décédé dimanche à 78 ans à son domicile parisien des suites d’un cancer: l’attaquant Jean-Pierre Papin, ballon d’or avec l’OM, l’entraîneur Rolland Courbis et Basile Boli, auteur du but de la victoire en 1993 face au Milan AC en finale de la Ligue des champions, accueilli par des applaudissements. À la sortie de l'église, JPP portait d'ailleurs le cercueil du «Boss», au côté notamment de Jean-Louis Borloo, proche de Tapie et maire de Valenciennes... à l'époque de l'affaire OM-VA...

On remarquait également Bernard Hinault, ancien coureur cycliste de l’équipe La Vie Claire, propriété de Bernard Tapie entre 1984 à 1991. Le réalisateur Claude Lelouch qui avait fait tourner Bernard Tapie en 1996 dans «Hommes, Femmes, mode d’emploi», était présent, aux côtés de l’acteur Pierre Arditi, de l’actrice et chanteuse Line Renaud, de l’écrivain André Bercoff et l’auteur-compositeur-interprète Didier Barbelivien.

L’animateur Michel Drucker, l’essayiste Alain Minc, le directeur général de BFM TV Marc-Olivier-Fogiel, le publicitaire Jacques Séguéla, ou l’homme d’affaires Xaviel Niel avaient accouru. Parmi les 300 invités, on comptait l’ancien président Nicolas Sarkozy, les ex-ministres Bernard Kouchner, Rachida Dati, Christophe Castaner, et Jean-Louis Borloo, ami et ancien avocat du défunt.

«Ah, c’est pour Nanard»

De nombreux policiers encadraient le parvis de l’église, où se massaient 250 personnes. «Ah, c’est pour Nanard», s’exclamait un homme en passant. «Je suis venu saluer le sportif et l’homme qui a beaucoup apporté au football français», témoignait Hugues Modestin, 54 ans. «Je suis originaire des Antilles et le fait qu’il ait donné leur chance, à l’OM, à des joueurs comme Jocelyn Angloma originaire de Guadeloupe, a été important pour moi.»

Jean-Claude, retraité de 68 ans du Val-de-Marne, vantait «une figure en France des affaires et de la politique». «Il a fait des choses bien, d’autres mal, il faut se rappeler de l’ensemble», ajoutait sa femme, Françoise, 77 ans.

Cette cérémonie s’est tenue le jour où la cour d’appel de Paris aurait dû rendre sa décision dans l’affaire de l’arbitrage controversé de 2008 entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais. Du fait de sa mort, la cour a «constaté l’extinction de l’action publique» à son encontre, après la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel en 2019. Mais elle rendra sa décision le 24 novembre concernant les cinq autres prévenus, dont le patron d’Orange Stéphane Richard. Une chapelle ardente sera dressée jeudi à Marseille, où Bernard Tapie doit être inhumé vendredi.

