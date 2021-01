Zayn Malik à la bière à 6 heures du matin

C’est peu dire que Zayn Malik a surpris ses 38 millions d’abonnés sur Instagram avec son live du lundi 18 janvier 2021. Il était 6 heures du matin à New York, où il vit, lorsque le chanteur a pris la parole sur le réseau social pour parler de «Nobody Is Listening», album qu’il vient de sortir. Durant ce direct, le Britannique de 28 ans a bu une bière, fumé ce que certains pensent être un joint et mangé une pizza, tout en écoutant à plein tube la musique de son dernier disque en date.

L’attitude étonnante de l’artiste, heureux papa d’une fille née le 23 septembre 2020, n’a pas manqué de faire réagir sur la Toile, comme le rapporte dailymail.co.uk. «Pourquoi se défonce-t-il et fait-il péter la musique à 6 heures du matin alors qu’il est censé avoir un bébé dans la maison?» s’est insurgé un internaute. «J’espère vraiment que Zayn n’est pas chez lui en train de faire exploser son album et de fumer de l’herbe avec un bébé de 4 mois qui dort dans la chambre d’à côté», a pesté un autre. Le membre de One Direction n’a pas réagi aux critiques.

(L'essentiel/jde)