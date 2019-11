Nicole Scherzinger offre une visite de sa maison

Nicole Scherzinger tient à préserver son intimité et n'ouvre que très rarement les portes de son intérieur. Pour le journal Architectural Design, elle a toutefois fait une exception, en offrant une visite guidée de sa villa située sur les hauteurs d'Hollywood. Salle de bain et chambre à coucher incluses.

L'entrée

Dès que l'on franchit le seuil de la propriété à quatre étages de Nicole Scherzinger, on se retrouve dans un vaste espace baigné de lumière, où se trouve la cuisine ouverte sur la salle à manger. Pour que la vue se porte immédiatement sur l'immense baie vitrée avec une vue imprenable sur Downtown L.A., la chanteuse a fait abattre tous les murs intérieurs.

La pièce préférée

«Bien que ma maison ait quatre étages, je passe la plupart de mon temps au niveau où se trouve la cuisine, la salle à manger et le salon. Quand j'ai acheté la propriété il y a deux ans, je suis instantanément tombée amoureuse de cette vue», explique Nicole.

Les matériaux

«Je suis très pointilleuse en ce qui concerne la couleur et la veinure du bois et du marbre. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi personnellement tous les bois dans la cuisine, ainsi que la pierre pour l'îlot central, un marbre de Calacatta».

Le mobilier

«Ma pièce de mobilier préférée est la table de la salle à manger, qui est faite d'une seule pièce en bois d'érable. J'ai conçu cette pièce avec les créateurs d'Uhuru à Brooklyn».

L'art

«J'adore l'art et collaborer avec des artistes. Comme je ne peux m'empêcher de tout contrôler, je veux toujours avoir mon mot à dire dans la création d'une œuvre d'art».

La bibliothèque

«C'était important pour moi d'avoir une bibliothèque dans le salon, parce qu'elle apporte beaucoup de chaleur à la pièce». (NDLR: Malheureusement, il n'y a presque pas de livres sur les étagères, mais surtout des cadres de photos et des bibelots).

La chambre à coucher

«Ceux qui me connaissent savent combien je protège ma sphère privée. Mais je vais tout de même vous montrer ma chambre à coucher, rien que pour vous», dit Scherzinger.

Le lit

«J'ai grandi dans une toute petite maison. Du coup, je n'aime pas les grandes chambres à coucher. C'est pourquoi j'ai voulu que le lit soit intégré dans une niche, pour bien dormir. Et comme j'ai souvent froid la nuit, je dors toujours avec une triple couche. Le poids des couvertures m'aide, par ailleurs, à m'endormir».

La douche hammam

«Je passe quasiment ma vie là-dedans, parce que la vapeur d'eau est bonne pour ma voix».

La salle de bain

«Je voulais absolument une table de toilette avec deux côtés, l'un pour me laver le visage et l'autre pour me maquiller».

Le home cinéma

«J'ai conçu cette pièce comme une grotte secrète. Je n'aime pas vraiment les fauteuils de cinéma. Chez moi, on ne trouve que des canapés sur lesquels on peut se vautrer. Ils font tous plus de deux mètres de long, afin de pouvoir vraiment prendre ses aises».

La salle des trophées

«J'ai exposé tous mes trophées dans une pièce un peu à l'écart. Quand je les regarde, je réalise la chance que j'ai».

Le salon extérieur

«Je ne suis pas souvent chez moi, mais quand ça m'arrive, j'invite des amis à venir passer du bon temps autour d'un barbecue. Pour cela, mon salon dedans/dehors est parfait. De plus, je dois avoir la piscine la plus petite au monde».

La villa de Nicole Scherzinger en vidéo

(L'essentiel/lme/age)