«Mettre des limites aux enfants est mal vu»

Emily Blunt est parfaite en nounou magique dans «Le Retour de Mary Poppins», en salle le 19 décembre 2018. L'actrice anglaise de 35 ans, mariée au comédien au cinéaste John Krasinski, sait aussi se montrer stricte avec ses filles. Elle s'est confiée sur sa vie et ses projets.

Pourquoi Mary Poppins est-elle éternelle?

Elle est mystérieuse, impénétrable et iconique grâce à la représentation qu'en a faite Julie Andrews. Et puis, Mary Poppins suscite la nostalgie en nous renvoyant à l'enfant qu'on a été. Peut-être que nous n'avions pas réalisé à quel point on souhaitait son retour jusqu'à ce qu'elle apparaisse à nouveau à travers les nuages.

Comment avez-vous géré la pression de succéder à Julie Andrews?

Nous étions tous conscients qu'elle avait placé la barre très haut. Mais mon appréhension a vite été supplantée par la joie d'incarner le personnage, parce qu'il est tellement délicieux et infiniment riche. Et puis le réalisateur Rob Marshall est un génie, élégant et méticuleux, qui a su créer une atmosphère intime sur le tournage et nous faire oublier la grandeur du projet.

La discipline stricte que préconise la nounou est-elle pertinente aujourd'hui?

Mettre des limites aux enfants est parfois mal vu. Pour certains, on ne devrait pas dire non à un enfant. C'est une technique qui ne marche pas avec mes gosses! J'ai plein d'amis qui ont les mêmes méthodes parentales que John et moi, et leurs enfants se comportent très bien.

Vous arrive-t-il de prendre la voix du personnage pour parler à vos enfants?

Parfois, Hazel m'oblige à le faire. Elle est fascinée quand j'imite sa voix et trouve ça cool. Je crois qu'il me reste dix ans de coolitude. Après, elle sera ado et je deviendrai automatiquement ringarde à ses yeux.

D'après vous, Mary Poppins est-elle féministe?

Probablement oui, juste parce qu'elle n'a pas besoin d'un homme. Elle semble capable de tout faire sans demander l'avis de personne. Pour moi, c'est une femme qui a la science infuse et qui obtient des résultats.

En même temps, elle est très coquette…

Sa coquetterie démentielle m'a toujours fait rire dans les livres de P.L. Travers. Toute surface qui reflète son image est une occasion pour elle de s'admirer. Et puis, elle adore flirter avec les ouvriers. Elle aime attirer le regard des hommes.

Pour votre partenaire, Emily Mortimer, vous êtes une Mary Poppins sexy. Qu'en pensez-vous?

Ah bon? Elle est culottée. Mais qui n'aimerait pas être qualifiée de sexy? Je prends!

