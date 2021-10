Victoria rit d'elle-​​même: «La p*** a volé mon look!»

Victoria Beckham a bien changé: alors qu'il y a encore quelques années, on parlait de sa petite robe noire et de ses tenues chics tout en sobriété, la mère de Brooklyn, Roméo James, Cruz et Harper a participé à l'émission «Good morning America» à New York avec un look super coloré (toutes les pièces venaient évidemment de sa nouvelle collection, ndlr): un pantalon jaune éclatant, assorti d'un pull rouge pétant, le tout accompagné d'une pochette verte très flashy. Bref une tenue loin de celles qu'elle arbore habituellement.

Il n'en fallait pas plus pour que les internautes se déchaînent et la comparent... à Ronald McDonald's, le célèbre clown, mascotte de la marque du même nom. Une comparaison qui a plutôt fait sourire l'intéresssée qui n'a pas hésité à se moquer d'elle-même dans une story: «La p**** a volé mon look», a-t-elle écrit en légende d'un montage où on la voit à côté du fameux clown.

L'ex-chanteuse de Spice Girls semble à 47 ans, plus détendue. Elle n'hésite pas à casser son image parfois jugée froide et distante. Elle a par exemple publié en début de semaine une vidéo où elle s'amuse avec sa fille Harper, 10 ans, sur une musique de Kanye West.

(mc/L'essentiel)