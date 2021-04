500 000 dollars pour les ados atteints d’un cancer

Le 31 mars, le Monroe Carell Jr. Children’s Hospital at Vanderbilt, à Nashville, a dévoilé un nouvel espace entièrement dédié aux adolescents souffrant d’un cancer. Cet espace, situé au 6e étage de l’établissement et appelé le «Hey, I’m Here For You Teen Lounge», comprend un écran de télévision, des jeux vidéo, une salle de méditation et des lieux dans lesquels les patients peuvent se rencontrer.

«Sa réalisation a été rendue possible grâce à Teen Cancer America, avec le généreux soutien de Kylie Jenner, en l’honneur de son ami Harry Hudson (ndlr: un chanteur qui a été atteint d’un cancer à l’âge de 20 ans)», a fait savoir l’hôpital sur Instagram. La jeune femme de 23 ans a en effet fait un don de 500 000 dollars pour permettre la création de l’espace. «Teen Cancer America est une organisation incroyable et je me sens tellement chanceuse d’avoir pu la connaître grâce à Harry. Ça a été un processus incroyable de voir ce lounge prendre vie et j’envoie mes meilleurs messages à tous les patients et à leur famille», a indiqué Kylie dans un communiqué.

Vente de sa collection

La maman de Stormi, vivement critiquée une semaine auparavant pour avoir incité ses fans à donner de l’argent pour les soins d’un de ses collaborateurs, n’a pas véritablement mis la main au porte-monnaie. Le demi-million de dollars qu’elle a versé à l’hôpital a été récolté grâce à une opération qu’elle avait mise en place le 10 août 2017, jour de son 20e anniversaire. Elle avait alors annoncé qu’elle reverserait une partie de l’argent gagné grâce aux ventes de sa collection de cosmétiques à Teen Cancer America.

Moins d’un mois plus tard, le 7 septembre 2017, elle avait écrit sur Instagram qu’elle allait pouvoir verser 500 000 dollars à l’organisation.

