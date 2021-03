Mal aimée à Londres, Meghan a les stars avec elle

Son interview chez Oprah Winfrey aux côté de son mari le prince Harry a fait l'effet d'une bombe, divisant la presse britannique et déclenchant une tempête à Buckingham Palace. Mais Meghan Markle peut au moins s'enorgueillir du soutien du show-business dans son Amérique natale.

La chanteuse Beyoncé a été l'une des premières à rendre hommage à l'actrice: «Merci Meghan pour ton courage et ton influence. Tu nous donnes de la force et nous inspires».

Thank you Meghan for your courage and leadership. We are all strengthened and inspired by you. https://t.co/V63MffuLAv pic.twitter.com/ymdPGx98O4