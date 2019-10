Booba a proposé le combat à un nouvel adversaire

Booba a les poings qui le démangent. Plutôt que de se rendre dans une salle de sport pour se défouler, le Duc de Boulogne cherche un nouvel adversaire parmi ses connaissances célèbres. Après Kaaris, contre lequel il devait se battre dans un combat de MMA à Bâle avant que les autorités ne s'y opposent, le rappeur de 42 ans a choisi La Fouine.

Prenant comme prétexte les paroles de «Colorés», titre dans lequel Fouiny dit: «Je n'ai jamais cherché la bagarre, mais je ne l'ai jamais refusée», Booba a écrit sur Instagram: «Donc je te propose un Octogone. Belle affiche, en plus t'es en hess (NDLR: en crise). On fait ça en France, c'est légalisé en 2020. On fait l'U-Arena, on est refaits! Belle affiche: le Duc 1,92 m, le Pointeur 1,98 m. Tu dis quoi?».

La réponse ne s'est pas fait attendre et elle n'a pas été dans le sens de B2O. «Je dis que tu perds ton temps comme un mec dans un hôtel sale qui parle d'amour à un tapin qui ne vit que pour sa gueule. Belle journée à toi Hélicoptère! Bats-toi avec tes jnounes (NDLR: tes démons), c'est mieux», a écrit La Fouine.

(L'essentiel/jfa)