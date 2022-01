Milla Jasmine s'est mariée en secret aux Seychelles

Milla Jasmine vient de surprendre ses abonnés avec une petite bombe: la jeune femme a révélé s'être mariée à son mystérieux compagnon, Lorenzo, après un an de montagnes russes avec le beau brun.

«16 janvier 2021, date de notre rencontre. C'est pourquoi un an après, jour pour jour, j'accepte de devenir ta femme et de te prendre pour époux», a annoncé sur Instagram la vedette des «Marseillais vs Le Reste du Monde», partageant quelques clichés de la cérémonie de noces sur une plage des Seychelles, où l'ex de Mujdat Saglam apparaît dans une somptueuse robe blanche et y montre fièrement sa bague de diamants.

Éloigné du milieu de la téléréalité, Lorenzo reste très discret sur les réseaux: «La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il s'appelle Lorenzo. Il ne fait pas partie de ce milieu. Il me rend très heureuse» avait déclaré Milla, sans donner plus de détails sur sa relation. Il y a quelques mois, le mystérieux élu avait été accusé de cacher à la starlette qu'il était déjà marié à une autre femme et avait des enfants. Mais après une ferme mise au point dans le couple, les jeunes mariés roucoulent désormais sous le soleil de Dubaï.

(L'essentiel)