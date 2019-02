Gaël Monfils file le parfait amour avec Elina Svitolina

Gaël Monfils (32 ans) a retrouvé le sourire et enchaîne les bonnes performances sur les courts. Le tennisman français, demi-finaliste à Sofia, a remporté le dimanche 17 février le tournoi de Rotterdam, le 8e succès de sa carrière. Côté coulisses, Gaël Monfils a retrouvé son équilibre, notamment depuis qu'il est en couple avec Elina Svitolina, actuelle n°6 mondiale du circuit WTA.

Chez nos confrères du Parisien, l'actuel n°23 du circuit masculin a expliqué avoir recours depuis quelque temps à une spécialiste du comportement, qui lui a fait gagner en maturité et sérénité. «J'ai pris beaucoup de recul. Je sais ce que je fais, comment je travaille (...) Je crois plus en moi».

Le natif de Paris s'est également confié sur sa vie sentimentale et sa relation avec l'Ukrainienne Elina Svitolina (24 ans). «Avec Eli, on est heureux, vraiment. On s'est bien trouvés, on vit pleinement notre amour, on ne se prend pas la tête (...) On est ensemble parce qu'on s'aime».

(pp/L'essentiel)