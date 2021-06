Papa divorcé, il balance une photo très ambiguë

Révélé dans le sulfureux film polonais «365 Days», sur Netflix, en 2020, Michele Morrone a fait sensation dans la peau de Massimo, gangster macho fou amoureux d’une femme avec laquelle il vit une relation torride. Alors qu’il fait fantasmer des milliers d’admiratrices avec son sex-appeal, l’acteur vient peut-être de briser leur cœur. Lundi, le beau gosse a posté une photo sur Instagram où on le voit dans les bras d’un homme, l’acteur Susinna Simone, qui jouera avec lui dans la suite de «365 Days».

Visiblement très complices, ils sont torses nus. «I’m a liar («Je suis un menteur», en français)», a écrit Michele en légende du cliché liké par plus de 2 millions de personnes. En plus, le comédien a ajouté un petit cœur en story. Sous le choc, de nombreuses abonnées n’ont pas tardé à réagir. «Ne me dites pas qu’il est gay!» s’est exclamée l’une d’elles. «Un de plus de perdu les filles…», a déploré une autre. «C’est une blague? Ce n’est pas possible!» pouvait-on encore lire. Plus enjouée, une autre fan a lancé: «On veut la sextape!»

Divorcé de la styliste libanaise Rouba Saadeh depuis 2018 et père de deux garçons, Michele reste plutôt discret sur sa vie privée. Aurait-il ainsi voulu faire son coming out? Pour le moment, l’Italien de 30 ans laisse planer le mystère...

(L'essentiel/lja)